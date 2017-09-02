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Стало известно время начала обысков в здании торгпредства РФ в Вашингтоне
Стало известно время начала обысков в здании торгпредства РФ в Вашингтоне. Как заявил пресс-секретарь посольства РФ В Вашингтоне, доступ к зданиям торгпердства РФ и его отделения в Нью-Йорке будет закрыт в 21:00 по московскому времени.
Сразу же после этого в здании начнутся обыски, рассказал Николай Лахонин.
При этом он отметил, что сотрудники ведомства не будут уволены. Они продолжат работать в посольстве.
" Они будут работать, их никто не увольнял. Они сюда приехали работать. Торгпредство продолжает работать" , — сказал он.
Ранее стал известен ответ Вашингтона на сокращение американского дипломатического присутствия в России: США приняли решение закрыть Генконсульство РФ в Сан-Франциско и доступ к зданиям торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке.
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