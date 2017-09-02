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Шарий высмеял поход в супермаркет Порошенко
Видеоблогер Анатолий Шарий высмеял неудачную попытку пиара президента Украины Петра Порошенко, сходившего в супермаркет, чтобы казаться ближе к народу.
Шарий начал выступление в своем видеоблоге с вопроса, «что же такое происходит, если Порошенко скатился до такого тупого пиара и за кого он принимает своих подданых?»
Кроме Порошенко досталось и выложившему видео с президентом в супермаркете блогеру Мирославу Олешко, которого Шарий назвал «неполноценным». По мнению Анатолия Шария, «намеренно убитого качества» видео было вброшенно специально.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в футболке заехал в супермаркет после информации о покушении.
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