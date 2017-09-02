Шарий высмеял поход в супермаркет Порошенко

Шарий начал выступление в своем видеоблоге с вопроса, «что же такое происходит, если Порошенко скатился до такого тупого пиара и за кого он принимает своих подданых?»

Кроме Порошенко досталось и выложившему видео с президентом в супермаркете блогеру Мирославу Олешко , которого Шарий назвал «неполноценным». По мнению Анатолия Шария, «намеренно убитого качества» видео было вброшенно специально.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в футболке заехал в супермаркет после информации о покушении.