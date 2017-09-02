«Дипломатические войны»: США наносят новый удар



Власти США намерены провести сегодня обыск в российском консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. Это утверждает российский МИД . Никаких сообщений из Вашингтона на этот счет нет. «Надеемся, что до этого в итоге не дойдет, но если так будет, это будет чревато очень тяжелыми ответными мерами», — заявили в Совете Федерации

По словам замглавы комитета по международным делам Джабарова, «такой обыск будет являться „грубейшим“ нарушением международных норм и, в частности, Венской конвенции, и в этом случае Россия уже не будет „давать гарантии безопасности дипломатических учреждений США“.



Какими могут быть основания для обыска в консульстве? И вынуждена ли будет Россия в случае несогласованных действий как-то ответить?



Александр Панов, доктор политических наук, старший научный сотрудник Института США и Канады:



«Проникновение в дипломатические помещения — это серьезная акция, и она требует соответствующих согласований. Я не думаю, что в ответ мы пойдем обыскивать генконсульство США, это в конечном итоге война, конечно, дипломатическая, которую нельзя будет вообще остановить, надо, чтобы кто-то все-таки проявил благоразумие. Я уверен, что, конечно, наши не пустят их туда, это исключено. Не думаю, что этот скандал дойдет до такого уровня. Такого указания от Госдепа , чтобы войти туда и что-то сделать, я думаю, что нет, и не было. Это местная, наверное, какая-то инициатива».



Накануне над зданием нашей дипмиссии в Сан-Франциско, на освобождение которого американские власти дали два дня, увидели черный дым из трубы. В интернете появились фото и видео, а зарубежные СМИ предположили, что российские дипломаты сжигают в камине документы. Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала это травлей. Захарова объяснила появление черного дыма над российским консульством в Сан-Франциско консервацией здания:



«Нам дали два дня на экстренную консервацию здания. Власти США планируют провести в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, обыск с участием сотрудников ФБР . «Принимающая сторона» во второй половине дня 1 сентября «случайно заметила» над зданием дым. Правда, так же случайно не заметила, что он идет из трубы. Тут же были подготовлены фоторепортажи о «чрезвычайной ситуации», и, как верх садизма, вызвана пожарная охрана. На всякий случай. Вдруг русским помощь нужна: все-таки пару часов осталось у них на то, чтобы очистить помещение. Отвечаю: в связи с консервацией могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое. Невыносимо стыдно следить за действиями американских властей и всей этой информационной кампанией. В эти минуты вместо торжеств по случаю 1 сентября и трудовой рутины по выдаче паспортов и виз профессионально ориентированные на развитие двусторонних отношений сотрудники Генконсульства занимаются консервацией здания. Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения, чтобы сохранить их для лучших времен».



Информацию о том, что в консульстве сжигают документы, подтвердил Первому каналу генеральный консул России в Сан-Франциско Сергей Петров

Сергей Петров, генеральный консул России в Сан-Франциско:

«То, что не сможем вывезти, видимо, постараемся уничтожить. Почему уничтожить? Потому что много вещей: и паспортные дела, и визовые дела, и другие дела. Это же жизни граждан, и американских, и российских. И мы не можем просто так их выбросить на помойку. Какие-то из дел мы просто либо пропускаем через шредер, либо сжигаем».



Могут ли сотрудники дипмиссии действительно сжигать какие-то материалы?



Сергей Орджоникидзе, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии:

«За один день заграничные служебные помещения освободить — это вещь сложная. Естественно, консульства всегда имеют какие-то свои связи с Москвой. Связь оно поддерживает путем шифро-телеграмм, допустим, открытых сообщений и закрытых сообщений. Вот закрытые сообщения, видимо, и уничтожают, те, которые были на бумаге. Я когда работал в МИД, у меня телеграммы лежали, они же в бумажном виде только. В электронном нельзя, потому что это сразу же легко становится не секретным. Что вы думаете, американское консульство не имеет секретных документов, что ли? Конечно, имеет. Все дипломатические и консульские представительства любой страны за рубежом всегда имеют свои собственные секреты. Ничего нового и удивительного нет. Бросили спичку, и все. У них же один день, это же варварство. Вы попробуйте за один день съехать с квартиры собственной».





Эксперты считают, что консульство в Сан-Франциско — самое важное для России, потому что оно обсуживает все западное побережье, плюс там есть научно-технический центр и важная база для спецслужб. Закрытие любого другого консульства, кроме Нью-Йорка, конечно, было бы менее болезненным для Москвы, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси, эксперт Российского совета по международным делам, доктор экономических наук Андрей Коробков

Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси:

«Это очень старое консульство, оно имеет свою собственную историю, еще дореволюционное. И, конечно, Калифорния — это один из основных центров концентрации эмигрантов из постсоветских государств, не только из России, у которых много родственников в России и которые хотят приглашать своих родственников. Помимо этого идет учебный и научный обмен. И вот это такой серьезный удар не только по интересам российских граждан, но и значительной группы американских граждан, которые имеют корни в России или в постсоветском пространстве».



Американское агентство, контролирующее качество воздуха, направило к зданию российского консульства инспектора-эколога для проверки воздуха в районе. Он не увидел ни дыма, ни возможных нарушений. Тем временем во дворе нашего торгового представительства в Вашингтоне, которое в субботу закрывается по решению американской администрации, был замечен огонь.