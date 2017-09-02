В Совфеде подозревают Украину в подготовке разрыва дипотношений с Россией



Украина посягает на важнейшие права парламентариев, говоря о возможности ввести уголовное преследование за посещение России; не исключено, что так Киев подготавливает почву для разрыва дипломатических отношений с нашей страной, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

" Предложение главы СБУ посягает на одно из важнейших прав депутатов любого парламента — развитие сотрудничества стран и народов" , — сказал Клинцевич.



По мнению парламентария, единственная цель подобных инициатив и высказываний — это нагнетание антироссийской истерии на Украине.



" Государство усилиями властной верхушки свело все свои многочисленные функции по существу к одной — нагнетание антироссийской истерии. На мой взгляд, идет информационная и идеологическая подготовка следующего шага — разрыва дипломатических отношений с Россией" , — сказал Клинцевич.