Встреча Михо: Саакашвили на границе встречают дракой и голой грудью



К украинскому пункт пропуска "Краковец" в Польшу сегодня приковано внимание укрианских и мировых СМИ: в воскресенье сторонники и противники встречают здесь экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили , пообещавшего вернуться, несмотря на лишение украинского гражданства.



Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Городок протеста



Неподалеку пункта пропуска был организован палаточный городок. В городке стоят около 250 небольших палаток, на многих из них прикреплена символика партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Среди находящихся там — много бойцов нацбатальона "Донбасс", а также людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков.





Часть сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в том числе депутаты Верховной рады Украины , отправилась через, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, остальные остались в лагере на украинской стороне. На сцене, которая установлена в палаточном городке, выступают сторонники, в том числе украинские политики. Среди них — депутаты Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем Светлана Залищук . Палаточный городок охранят большое количество полицейских, обстановка спокойная.

Перформанс и драка на границе





Активистка женского движения Femen в воскресенье устроила перформанс в районе пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где ожидается прибытие экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент РИА Новости Украина. По его словам, девушка держала в руках портреты Саакашвили, а также президента страны Петра Порошенко. На ее теле было написано "Fools without borders" ("Дураки без границ"). Похоже девушку задержали.

Чуть раньше здесь произошла стычка между сотней сторонниками экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и приблизительно таким же количеством его противников. В ситуацию своевременно вмешалась полиция.