Саакашвили заявил, что украинские власти могут его похитить

Комментируя свое будущее пересечение украинской границы, которое Саакашвили запланировал на 10 сентября, он отметил, что его задержание украинской властью станет непростой задачей, и единственный способ облегчить ее — организовать похищение.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о возможности своего похищения украинскими властями, об этом политик заявил в эфире грузинского телеканала Рустави 2, как сообщает Интерфакс

Комментируя свое будущее пересечение украинской границы, которое Саакашвили запланировал на 10 сентября, он отметил, что его задержание украинской властью станет непростой задачей, и единственный способ облегчить ее организовать похищение. Мое задержание на границе не такая простая тема.