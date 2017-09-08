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Саакашвили заявил, что украинские власти могут его похитить
Комментируя свое будущее пересечение украинской границы, которое Саакашвили запланировал на 10 сентября, он отметил, что его задержание украинской властью станет непростой задачей, и единственный способ облегчить ее — организовать похищение.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о возможности своего похищения украинскими властями, об этом политик заявил в эфире грузинского телеканала Рустави 2, как сообщает Интерфакс.
Комментируя свое будущее пересечение украинской границы, которое Саакашвили запланировал на 10 сентября, он отметил, что его задержание украинской властью станет непростой задачей, и единственный способ облегчить ее организовать похищение. Мое задержание на границе не такая простая тема.
Единственное, что могут сделать нынешние украинские власти — это похитить меня и переправить в Грузию, но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит, — сказал бывший украинский президент. Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернется на Украину из Польши с тысячами сторонников. По его словам, на границе его встретят украинские политики, в частности лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, а также сотни журналистов зарубежных СМИ. Не исключает экс-лидер Грузии и участия европарламентариев.
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