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Украинская полиция на границе с Польшей приготовилась к прибытию Саакашвили
Всю ночь у пункта пропуска «Краковец» на границе с Польшей, куда собирается прибыть экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, будут дежурить наряды полиции, сообщили в нацполиции Украины. Саакашвили будут ждать патрульные полицейские и работники Яворовского отдела полиции, передает ТАСС. Кроме того, в воскресенье на границе ожидается пребывание примерно 3 тыс. человек. Замруководителя украинской нацполиции Александр Фацевич призвал «всех участников этого массового мероприятия» быть вежливыми и не нарушать закон.
Напомним, встречать Саакашвили на границу Украины и Польши отправились его сторонники, включая депутатов Рады. Экс-президент сообщил, что намерен пересечь границу с младшим сыном.
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