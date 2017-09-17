Украинский генпрокурор исключил возможность ареста Саакашвили

«Я, как генеральный прокурор, заявляю — Саакашвили не будет арестован по этому делу, он не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», — сказал Луценко.



Он также указал, что участвовавшие в прорыве Саакашвили через границу понесут наказание, но не будут арестованы. «Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики запомнили — можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу», — заявил Луценко.