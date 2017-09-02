

2 сентября МВД ответило на запрос РБК о пребывании Виктора Януковича в Баковке.

«Информация, размещённая в некоторых СМИ о проживании неких лиц в загородном доме ведомства, не соответствует действительности. Загородный дом приёмов " Русичи" МВД России, находящийся в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных», — заявили в ведомстве, уточнив, что с 2012 года в трёхэтажном здании никто постоянно не проживал.



Ранее в субботу, 2 сентября, стало известно, что в России у Виктора Януковича и его гражданской жены родился сын.