Сотрудники покидают генконсульство России в Сан-Франциско

Работники российского консульства в Сан-Франциско грузят вещи в машины и покидают дипмиссию в связи с требованием американских властей освободить здание ко 2 сентября.

Госдепе США заявили, что объект закроют и доступ в него будет предоставляться только с разрешения самого Госдепартамента. Помимо консульства в Сан-Франциско США распорядились закрыть два торгпредставительства РФ — в Вашингтоне и Нью-Йорке.