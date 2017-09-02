Украинские гастарбайтеры заполонили Литву

Более половины иностранцев, работающих в Литве являются гражданами Украины. В текущем году из Украины в Литву приехали более девяти тысяч украинцев.

Как сообщает Delfi, число украинцев в стране постоянно растет. Трудовых мигрантов притягивают высокая по украинским меркам средняя зарплата (660 евро в Литве против 250 евро на Украине) и нежелание учить языки стран ЕС

Выучить язык уже намного сложнее, а в Литве по-русски говорят многие, — признался 55-летний мигрант из Украины Юрий, работающий в Литве водителем.

Как отмечают эксперты, в Литве украинские гастарбайтеры обычно устраиваются работать водителями грузового транспорта, бетонщиками, каменщиками, отделочниками и сварщиками.

Украинцы предпочитают страны Балтии потому, что здесь проще обосноваться и найти работу, — приводит Delfi слова главы Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

При этом украинцы частично компенсируют нехватку рабочей силы в Литве, так как литовцы массово эмигрируют в экономически благополучные регионы ЕС — Великобританию и Скандинавию.

Ранее Украина и ЕС подписали соглашение о безвизовом режиме.