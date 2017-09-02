Российские истребители 120 раз с начала года сопровождали разведчиков у южных границ страны



С начала 2017 года истребители Су-30СМ около 120 раз поднимались в воздух для сопровождения самолётов-разведчиков и беспилотников у южных границ России. При этом командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов рассказал, что со времени воссоединения Крыма с Россией в 2014 году разведывательные летательные аппараты появляются на южных рубежах страны фактически ежедневно. Наибольшую же активность над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма проявляют американские средства ведения воздушной разведки.



Многоцелевые истребители Су-30СМ около 120 раз с начала года поднимались для сопровождения самолётов-разведчиков и беспилотников у южных границ России. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. Он отметил, что особую активность над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма проявляют американские БПЛА и самолёты-разведчики.



«Ни для кого не секрет, что во все времена, а особенно в наши дни, нездоровый интерес к границам родины со стороны самолётов-разведчиков наших западных и прозападных партнёров, включая, разумеется, США и другие страны НАТО , крайне велик», — констатировал Севостьянов.

«Особую активность в ведении воздушной разведки над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма проявляют летательные аппараты США — как пилотируемые самолёты-разведчики, так и разведчики-беспилотники, включая стратегические», — отметил генерал-лейтенант.



Он также добавил, что со времени вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года разведывательные летательные аппараты появляются в воздушном пространстве вдоль южных границ страны буквально ежедневно.



«Мы заблаговременно обнаруживаем и жёстко контролируем всех непрошеных гостей подобного рода. За восемь месяцев этого года истребители Су-30СМ армии порядка 120 раз поднимались в воздух и сопровождали их разведывательные полёты вдоль нашей государственной границы», — рассказал Севостьянов.



Он добавил, что на минувшей неделе американские воздушные разведчики также летали у южных границ России.





Согласно пресс-релизу Минобороны , за прошедшую неделю российские самолёты выполнили восемь вылетов на перехват летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку вдоль границ России. Причём максимальная активность была отмечена на западных рубежах — там было зафиксировано 16 из 24 разведывательных полётов летательных аппаратов других государств.

В Минобороны также сообщили, что за минувшую неделю на 61 аэродроме по всей стране было выполнено почти 300 лётных смен.



В качестве примера разведывательной деятельности со стороны Соединённых Штатов Севостьянов привёл два воздушных инцидента, произошедших в мае 2017 года. Сначала самолёт Boeing P-8 Poseidon патрульной авиации ВМС США, а затем тяжёлый стратегический беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk проводили разведывательные полёты у побережья Крыма. Оба раза на перехват поднимались истребители Су-30СМ 4-й армии ВВС и ПВО.



Подразделения 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Южного военного округа несут боевое дежурство по противовоздушной обороне южных рубежей России — от Крыма до границы с Казахстаном — и дислоцированы на территории Крымского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Так, в Крыму находятся соединения 31-й дивизии ПВО и 27-й смешанной авиационной дивизии. Эскадрильи самолётов расположены на аэродроме Бельбек на северо-западе Севастополя.



Воздушные инциденты, связанные с сопровождением самолётов других стран, участились в последнее время, однако аэроразведка вдоль российских границ традиционно активно ведётся уже долгие годы.





Военный обозреватель Александр Жилин в беседе с RT отметил, что интенсификация сообщений о перехватах самолётов и беспилотников связана с тем, что после распада СССР летательные аппараты НАТО вели разведывательные полёты не только вдоль границ, но и над территорией России без какого бы то ни было сопровождения.

«Они осуществляли разведку, нарушали наши границы, творили что хотели. Мы вообще никак не реагировали. Но со временем мы стали ставить их на место и восстановили статус-кво, их это раздражает», — рассказал Жилин.



При этом эксперт добавил, что всё касающееся взаимодействия самолётов военной авиации в нейтральных водах чётко прописано в международных документах. В частности, там отмечено, что если учебно-боевой полёт выполняется в нейтральных водах вдоль границ государства, истребители этой страны имеют право сопровождать самолёт или же беспилотник, пока он не удалится.



Обозреватель подчеркнул, что подобное сопровождение — это прямой контакт с самолётом потенциального противника и «в любой момент может поступить приказ об уничтожении этого самолёта».



«Однако даже если стратегический бомбардировщик по какой-то причине нарушает границу, в документах также прописана вся процедура. С ним пытаются войти в контакт, осуществлять радиообмен и так далее, ведь могут быть разные причины инцидента — от разгерметизации до отказа техники», — добавил Жилин.