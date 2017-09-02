Польша отгородится от украинских чумных свиней забором

Польша хочет возвести вдоль границы с Белоруссией и Украиной забор, предотвращающий миграцию диких кабанов — разносчиков африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, сообщает Niezalezna.



Он сообщил, что протяженность сооружения составит 729 километров, а обойдется он Польше в 130 миллионов злотых (более двух миллиардов рублей). Окончательное решение по забору примут в течение ближайших трех недель.



По оценке экспертов, африканская чума свиней на территории Польши появилась «благодаря» диким кабанам, зашедшим на территорию этой страны из Белоруссии.