Президент Молдавии заявил о возможности смены власти в республике



Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не исключает проведения до конца года великого национального собрания — масштабного антиправительственного митинга — для смены власти.

В конце июля Конституционный суд Молдавии признал неконституционным декрет Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума. Президент республики планировал вынести на референдум вопросы о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Глава республики раннее сообщал, что 24 сентября, когда должен был состояться республиканский консультативный референдум, в стране пройдут протесты.



"24 сентября мы выйдем на протесты в поддержку тех четырех вопросов (по консультативному референдуму). Но если понадобится, то в Кишиневе мы соберемся только для великого национального собрания, где мы должны выйти все вне зависимости от геополитических преференций, для того чтобы свергнуть эту власть" , — сказал Додон в эфире телеканала " НТВ-Молдова".



По его словам, это может произойти в двух случаях: если будет видно, что власти " готовятся к дестабилизации, к войне на Днестре" или " если будет видно, что они запускают инициативы по снятию с должности президента, что тоже приведет к дестабилизации ситуации".



" Вот к этим сценариям мы очень серьезно готовимся. Не исключаю, что резолюцией митингов 24 сентября будет подготовка к великому национально собранию до конца этого года. Великое национальное собрание — это антиправительственный митинг. Серьезно рассматриваю возможность созыва великого национального собрания, которое закончится не хороводами, а мы поставим точку в этом вопросе" , — пояснил молдавский лидер.



Он напомнил, что " обычно те, кто приходит к власти с революцией, в 9 из 10 случаев уходит так же, а эта власть пришла в Молдавии в результате попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года". " Они должны понимать, что есть один случай из десяти — это возможность уйти демократическим способом. Мы этого не хотим. Я всеми силам пытался и пытаюсь сделать все возможное, чтобы не было дестабилизации ситуации. Но если по-другому никак, то народ выйдет, и президент будет рядом" , — сказал Додон.