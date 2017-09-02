СМИ: США составили график военного патрулирования в Южно-Китайском море



Тихоокеанское командование США (PACOM) составило график военного патрулирования в Южно-Китайском море, где у Китая и других стран региона есть территориальные споры, сообщает издание Wall Street Journal ( WSJ ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

" Тихоокеанское командование США разработало план проведения так называемых операций по свободному судоходству два-три раза в предстоящие несколько месяцев" , — пишет издание.



Время и место предстоящих операций источники WSJ назвать отказались.





Wall Street Journal отмечает, что составление такого плана отличается от подхода прежней администрации США , когда проведение таких операций зависело от множества " политических факторов". Теперь же плановый характер патрулирования поможет нивелировать аргументы Китая, когда он обвиняет США в дестабилизации ситуации в регионе путем такого патрулирования, считают американские чиновники.



Издание напоминает, что при прежней администрации Барака Обамы (в 2009-17 годах) было четыре таких операции, а при действующей администрации Дональда Трампа — уже три (из тех, о которых известно).

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.



США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве " свободного судоходства" в регионе.