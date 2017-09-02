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СМИ: США составили график военного патрулирования в Южно-Китайском море
Тихоокеанское командование США (PACOM) составило график военного патрулирования в Южно-Китайском море, где у Китая и других стран региона есть территориальные споры, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.
" Тихоокеанское командование США разработало план проведения так называемых операций по свободному судоходству два-три раза в предстоящие несколько месяцев" , — пишет издание.
Время и место предстоящих операций источники WSJ назвать отказались.
Wall Street Journal отмечает, что составление такого плана отличается от подхода прежней администрации США, когда проведение таких операций зависело от множества " политических факторов". Теперь же плановый характер патрулирования поможет нивелировать аргументы Китая, когда он обвиняет США в дестабилизации ситуации в регионе путем такого патрулирования, считают американские чиновники.
Издание напоминает, что при прежней администрации Барака Обамы (в 2009-17 годах) было четыре таких операции, а при действующей администрации Дональда Трампа — уже три (из тех, о которых известно).
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве " свободного судоходства" в регионе.
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