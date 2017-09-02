В соцсетях опубликовали фото предполагаемой матери третьего сына Януковича

В соцсетях опубликовали фото предполагаемой матери третьего сына экс-президента Украины Виктора Януковича

Twitter

По данным сетевых СМИ, 3-летний ребенок экс-президента Украины, родившийся уже в России, проживает в Крыму вместе с матерью Любовью Полежай.

Напомним, мать младшего сына Януковича покидала Украину после событий на Майдане, будучи уже беременной.