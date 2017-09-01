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У Януковича после переворота на Украине родился сын, сообщили СМИ
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Экс-президент Украины Виктор Янукович воспитывает трехлетнего сына, который родился после того, как он покинул страну, сообщило в пятницу интернет-издание " Страна.ua".
Пресс-служба Януковича ранее опровергла сообщение немецкого издания Spiegel о его разводе с женой Людмилой и сожительстве с сестрой своей бывшей кухарки, назвав эти утверждения " домыслами".
" Виктор Янукович, экс-президент Украины, занят отцовскими хлопотами. Как стало известно " Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году. Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже на сносях" , — пишет " Страна.ua".
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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