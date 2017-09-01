У Януковича после переворота на Украине родился сын, сообщили СМИ



Экс-президент Украины Виктор Янукович воспитывает трехлетнего сына, который родился после того, как он покинул страну, сообщило в пятницу интернет-издание " Страна.ua".

Пресс-служба Януковича ранее опровергла сообщение немецкого издания Spiegel о его разводе с женой Людмилой и сожительстве с сестрой своей бывшей кухарки, назвав эти утверждения " домыслами".



" Виктор Янукович, экс-президент Украины, занят отцовскими хлопотами. Как стало известно " Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году. Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже на сносях" , — пишет " Страна.ua".

