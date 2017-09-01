Главные события пятницы

ВСУ: РФ намерена захватить коридор в Калининград



РИА Новости

Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин выразил мнение, что в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» в середине сентября российская армия может захватить часть территории Польши и Литвы и проложить сухопутный «коридор» в Калининградскую область. Об этом в пятницу, 1 сентября, он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

Раскрыта крупная схема хищения средств Минобороны



РИА Новости

Эти средства были направлены на закупку оборудования двойного назначения для военных нужд, пишут «Известия» . Возглавляемое Ледневым ООО «Аэромаг» в 2015-16 годах заключило ряд договоров с ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ) на поставку оборудования. В уголовном деле фигурирует сумма в 186 млн рублей, но, по словам источника, цифра может вырасти до 700 млн

Путин предупредил об угрозе масштабного конфликта



Проблему ядерной программы КНДР можно решить только путем диалога, заявил Владимир Путин в своей статье в преддверии участия в саммите БРИКС

Массовые обмороки зафиксированы в День знаний



В пятницу, 1 сентября, 13 взрослых и детей упали в обмороки на школьных линейках в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Россиян избавят от одного налога



Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило не облагать движимое имущество налогом на имущество организаций. Об этом сообщает «Прайм».

В соцсетях высмеяли украинскую инициативу по Крыму



Петиция на имя президента Украины Петра Порошенко с предложением прорыть канал между Азовским и Черными морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка, вызвала ироничную реакцию в социальных сетях.

Два лайнера избежали столкновения над Ростовом-на-Дону



В Ростове-на-Дону пилот сумел избежать столкновения с лайнером, пролетавшим на расстоянии в 300 метров от его самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пенсионерам в России становится невыгодно работать



Число работающих пенсионеров в России сократилось на 500 тысяч человек по итогам первого полугодия 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, на 1 июля 2016 года их насчитывалось 10 млн человек, а на 1 июля 2017 года — 9,5 млн человек.

Кабаева в прозрачном платье произвела фурор



GLOBAL LOOK press/BEAUTIFUL SPORTS

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева посетила Чемпионат мира по художественной гимнастике, который в 2017 году проходит в Италии. Как отмечает « Комсомольская правда », спортсменка «поразила» окружающих выбранным для мероприятия нарядом.

Шурыгина раскрыла новые детали изнасилования



В эфир вышел долгожданный выпуске программы " На самом деле" на Первом канале с Дианой Шурыгиной. Вопросы ведущего и экспертов заставили сердце девушки бешено колотиться — в начале ток-шоу он составлял 163 удара в минуту.