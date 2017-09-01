Süddeutsche узнала о тайном плане НАТО по устрашению России

НАТО выступило с критикой российской ядерной программы, сообщают журналисты Süddeutsche Zeitung Лена Кампф и Георг Масколо. По мнению альянса, Владимир Путин нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года. Согласно договору, России запрещено иметь ракеты малой и средней дальности полёта, а также крылатые ракеты с дальностью полёта от 500 км до 5500 км. У НАТО это нарушение вызвало «серьёзную тревогу», пишут авторы материала.

По данным немецких СМИ, НАТО разослало своим членам конфиденциальный документ под заголовком «Что было бы, если…», в котором приводится 39 вариантов развития событий. Некоторые из них имеют далеко идущие последствия, например, речь идёт о наращивании ядерного потенциала НАТО в целях «устрашения». В списке также приводятся рекомендации по размещению систем раннего предупреждения, усилению противолодочной обороны и более частому использованию бомбардировщиков B-2 и B-52 в Европе. Также говорится о повышении боеготовности военно-воздушных частей, которые могут сбрасывать ядерные бомбы.

При этом в документе чётко отвергается целесообразность введения очередных санкций, отмечают авторы материала. Также неприемлемым называют расторжение договора со стороны США и разработку ракет средней и малой дальности. По мнению НАТО, это «может обострить антиамериканские настроения».