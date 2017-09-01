Порошенко заявил об угрозе учений «Запад-2017» для территориальной целостности Украины

Украина видит возможные угрозы для территориальной целостности страны в связи с проведением белорусско-российских учений «Запад-2017», заявил украинский лидер Пётр Порошенко

«Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы в том числе и для территориальной целостности Украины», — приводит его слова УНН.

Порошенко отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

«Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Белоруссии ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы, и я надеюсь, что это слово будет соблюдено, нет оснований ставить это под сомнение», — заявил глава украинского государства.