Три года поисков. Кобзон рассекретил место жительства Януковича



Янукович живет в подмосковной Баковке. Об этом рассказал изданию «Дни.ру» Иосиф Кобзон . Бывший президент Украины — якобы сосед певца. «Забор к забору со мной, мы это сооружение называем „Китайская стена“, — поделился Кобзон. Если информация верная, Янукович обитает на государственной даче, в «Загородном доме приемов „Русичи“, который принадлежит МВД . Это дом 21а по улице Лесной. Журналист Юлия Латынина , живущая в этом районе, правда, достаточно далеко от предполагаемого дома Януковича, говорит, что не слышала ничего о таком соседстве.

Юлия Латынина, журналист:

«Есть там какая-то гигантская дача. Я понятия не имею, кто на ней живет. Может быть, Янукович. Не рядом с нами, а достаточно далеко от нас есть большое количество каких-то здоровенных дач. Я знала, что на одной из них живет Кобзон, на другой всегда думала, что Грызлов».



Что известно о доме, в котором предположительно живет Виктор Янукович? Согласно данным Росреестра, на земельном участке 21а по Лесной улице в Баковке расположен «дом приемов для размещения иностранных специалистов». На территории — трехэтажный кирпичный дом площадью две тысячи квадратных метров и здание для хозяйственных нужд с бассейном саунами, кухней и складскими помещениями.





К участку проложена отдельная дорога — Парковая аллея, выходящая на трассу, которая ведет к Минскому шоссе. На перекрестке светофор и указатель поворота на Парковую аллею. Кроме дома приемов, по этой дороге можно доехать до дома модельера Валентина Юдашкина и дачи Иосифа Кобзона. Рядом находится комплекс «Скит», где живет патриарх Кирилл. Раньше на этом месте была дача маршала Семена Буденного . После его смерти участок перешел государству. До лета 2012 года тут проживал губернатор Московской области Борис Громов

Журналисты ищут место жительство Януковича в России уже три года. Сам политик заявлял, что переехал в Ростов-на-Дону. По другим данным, некто из украинских граждан приобрел для Януковича дом в Барвихе за 52 млн долларов. Никаких подтверждений этой информации не было.