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Три года поисков. Кобзон рассекретил место жительства Януковича
Янукович живет в подмосковной Баковке. Об этом рассказал изданию «Дни.ру» Иосиф Кобзон. Бывший президент Украины — якобы сосед певца. «Забор к забору со мной, мы это сооружение называем „Китайская стена“, — поделился Кобзон. Если информация верная, Янукович обитает на государственной даче, в «Загородном доме приемов „Русичи“, который принадлежит МВД. Это дом 21а по улице Лесной. Журналист Юлия Латынина, живущая в этом районе, правда, достаточно далеко от предполагаемого дома Януковича, говорит, что не слышала ничего о таком соседстве.
Юлия Латынина, журналист:
«Есть там какая-то гигантская дача. Я понятия не имею, кто на ней живет. Может быть, Янукович. Не рядом с нами, а достаточно далеко от нас есть большое количество каких-то здоровенных дач. Я знала, что на одной из них живет Кобзон, на другой всегда думала, что Грызлов».
Что известно о доме, в котором предположительно живет Виктор Янукович? Согласно данным Росреестра, на земельном участке 21а по Лесной улице в Баковке расположен «дом приемов для размещения иностранных специалистов». На территории — трехэтажный кирпичный дом площадью две тысячи квадратных метров и здание для хозяйственных нужд с бассейном саунами, кухней и складскими помещениями.
К участку проложена отдельная дорога — Парковая аллея, выходящая на трассу, которая ведет к Минскому шоссе. На перекрестке светофор и указатель поворота на Парковую аллею. Кроме дома приемов, по этой дороге можно доехать до дома модельера Валентина Юдашкина и дачи Иосифа Кобзона. Рядом находится комплекс «Скит», где живет патриарх Кирилл. Раньше на этом месте была дача маршала Семена Буденного. После его смерти участок перешел государству. До лета 2012 года тут проживал губернатор Московской области Борис Громов.
Журналисты ищут место жительство Януковича в России уже три года. Сам политик заявлял, что переехал в Ростов-на-Дону. По другим данным, некто из украинских граждан приобрел для Януковича дом в Барвихе за 52 млн долларов. Никаких подтверждений этой информации не было.
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