Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост оказался «голограммой»

Крымский мост — всего лишь голограмма

— говорится в статье. Никто не сомневается, что так называемый Крымский мост — всего лишь павильонные съемки в киностудии «Мосфильм», пишут Версии.com . «Уж слишком красочные картинки установки железнодорожного пролета на опоры»,говорится в статье.

На самом деле наши боевые пловцы давно уже разбомбили жалкие попытки русских забить сваи, пишет автор материала. «Они там бесятся. Выкладывают в сеть фальшивки, снятые с помощью маленьких игрушечных моделей, сделанных из пластилина. Ну, не может пролет моста весить шесть тысяч тонн!», — говорится в публикации.

Крупнейшие мировые банки создадут новую криптовалюту

Шесть из крупнейших мировых банков — Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street –сконцентрировались на запуске новой формы валюты. Об этом сообщает Financial Times

В августе 2016 года UBS и Clearmatics Technologies создали новую криптовалюту, которую назвал «utility settlement coin» (USC, «практичную денежную единицу для расчетов»). К проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander. Технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами.

Трамп все больше разочаровывается в Тиллерсоне

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в госсекретаре Рексе Тиллерсоне, пишет The Washington Post . Разногласия связаны с вопросами о численности войск США в Афганистане, а также о блокаде Катара и Кубы.

Также Трамп возмущен «личной нелояльностью» директора Национального экономического совета Гэри Кона, критиковавшего позицию американского президента по событиям в Шарлотсвилле, пишет газета.

Победа Литвы над «неприглядным» советским прошлым

В Литве вдали от столицы создали парк советских скульптур «Грутас», в котором представлены все «зверства советского режима». Таким образом, как пишет The Economist , Литва выразила пренебрежительное отношение к идеям своего «неприглядного» прошлого, говорится в статье.

В скульптурном саду на юго-западе Литвы, разместили 86 таких памятников советской эпохи. Парк основал литовский предприниматель Вилюмас Малинаускас в 2001 году. Многие литовцы считают парк безвкусицей, а местные политики выступали в парламенте с призывами о его закрытии. Другие же считают, что это прекрасное образовательное место для литовской молодежи, которая еще ничего не знает о советском периоде.

Русскую подводную лодку ищут в Норвегии

НАТО в течение двух недель пытается локализовать в Северной Атлантике и вдоль норвежского побережья суперсовременную русскую ударную подводную лодку «Казань». Предполагается, что она какое-то время находилась здесь для того, чтобы отслеживать перемещения и операции американо-британского авианосного соединения. Это большая головная боль для НАТО, пишет AldriMer.no

Так, США, Канада, Франция, Германия и Норвегия охотились на российскую АПЛ с помощью самолетов патрульной авиации, которые совершали рейды. Источники в НАТО отметили, что цель полетов — нанести на карту нынешнюю локализацию российской подлодки так называемого класса «Ясень», рассчитанную на то, чтобы атаковать. При этом оперативное командование норвежских вооруженных сил отказывается прямо комментировать масштабную мобилизацию ресурсов морской патрульной авиации в рамках НАТО в последние несколько недель.