

Украинские силовики используют " школьное перемирие" для наращивания сил в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить " режим тишины" к 1 сентября.



" По имеющейся у нас информации, командование ВС Украины использует " школьное перемирие" как прикрытие для наращивания состава сил и средств в зоне " АТО". Активно стягивается вооружение и военная техника в направлении Старогнатовка и Марьинка. Под видом проведения сборов в Артемовск свозятся резервисты общей численностью до полутора тысяч человек. Ими планируется доукомплектовать соединения и воинские части в зоне АТО" , — сказал Басурин.



Он добавил, что подразделения ВСУ прокладывают проходы через минные поля на линии соприкосновения.



" Активизировалась разведка противника с использованием беспилотных летательных аппаратов… Украинские военные стали активнее применять снайперские группы. Чаще используются приспособления для бесшумной стрельбы к стрелковому оружию. Все эти факты противоречат общей риторике киевских властей о готовности следовать путем мирного урегулирования конфликта на Донбассе" , — сказал он.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.