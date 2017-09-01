США направили атомные подлодки в сторону КНДР

Об этом сообщает Dailystar. По данным издания, США готовятся к забастовке. Испытания Хвасон-12 баллистической ракеты средней дальности были проведены КНДР в ночь на 29 августа. Пролетев 2,7 тысячи километров, ракета упала в Тихом океане к востоку от острова Хоккайдо. Высота ее траектории достигала 550 км.

Событие осудили в мировом сообществе. Постпред США при ООН Никки Хейли сегодня заявила, что Америка рассчитывает на совместную работу с Китаем и Россией, после того как КНДР провела очередной ракетный пуск.