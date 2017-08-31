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Белый дом: решение о закрытии генконсульства России принимал лично Трамп
Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп лично принимал решение о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА «Новости».
"Да, это решение принял президент", — сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что США потребовали от России ко 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
«Газета.Ru» выяснила, каким может быть ответ Москвы на этот шаг Вашингтона.
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