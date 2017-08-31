Белый дом: решение о закрытии генконсульства России принимал лично Трамп

Президент США Дональд Трамп лично принимал решение о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

"Да, это решение принял президент", — сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что США потребовали от России ко 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.