Замминистра культуры Польши: моя страна — самая большая жертва Второй мировой

«Польша должна напомнить миру, что мы были — в государственном смысле — самой большой жертвой Второй мировой войны и должны добиваться военных репараций от Германии», — заявил замминистра культуры Польши Ярослав Селлин

Как пишет Gazeta Prawna, Селлин напомнил, что «Польша понесла самые большие потери во Второй мировой войне, если речь идёт о количестве жертв».

Замминистра культуры также коснулся широко обсуждаемой в настоящее время в Польше темы возможного требования репараций от Германии за понесённые за время Второй мировой войны потери. «Важно напомнить — и самим себе, и миру, и Германии, — насколько велики были эти потери, представить их и добиваться этих компенсаций, по крайней мере, вынести их на повестку дня. Я считаю, что нельзя так это оставить», — подчеркнул Селлин.

В принятом в 1953 году Советом министров законе ПНР признала, что Германия исполнила обязательства по этому вопросу относительно Польши, и приняла решение об отказе от выплаты компенсаций в пользу страны. В сентябре 2004 года правительство Марка Белки приняло закон по этому же вопросу.