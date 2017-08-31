Ответ Вашингтона. Штаты выдвинули России ультиматумы





В Вашингтоне требуют до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. При этом, по ее словам, «США надеются, что, продвинувшись к желаемому Российской Федерацией паритету, мы можем избежать дальнейших действий в отместку с обеих сторон».

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить персонал диппредставительств в России до 455 человек , приведя его численность в равное соответствие с численностью российского персонала в США. Будем ли мы отвечать? И какого предела может достичь эскалация?

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru: главный редактор Carnegie.ru:

«Теоретически ответ по дипломатической традиции, если начинается дипломатическая война между странами, должен быть эквивалентным, адекватным. То есть совершенно по библейскому принципу — око за око. Но тогда надо закрывать два консульства, например. Что там у нас есть? У нас консульство есть во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и консульский отдел в Москве. Тогда эквивалентом, видимо, будет закрытие петербургского и владивостокского консульства и какие-то еще ограничения, связанные с Москвой, что, конечно, выглядит довольно безумно, но теоретически должны поступить так. Но есть у меня некоторые сомнения, что так поступят. Эскалация точно не достигнет разрыва дипломатических отношений. Это никак невозможно себе представить. Во-первых, я вижу некоторую удивительную игру словами, которая возникла со стороны, насколько я понимаю, Марии Захаровой , которая теперь говорит, что это было предложение, то есть мы предложили сократить, но это не высылка. В этом смысле она права, это, действительно, не совсем высылка, высылка происходит в более жесткой форме, когда называются имена тех, кто должен быть выслан, а не только их общее число, ну и обычно ставятся большие сроки. А тут вроде бы мы предложили привести в соответствие и убрать несколько сотен сотрудников. Понятно, что, когда МИД принимающей стороны делает такое предложение, отказаться от него довольно трудно, то есть это высылка, но в мягкой форме, и неизвестно кого. Но вот судя по тому, что она давала какие-то такие разъяснения, какие-то колебания в позиции я заметил. Ну и комментарий Владимира Путина о том, что мы не будем отыгрываться на американских гражданах. Возможно, это тоже некоторое смягчение позиции с нашей стороны. Это может говорить о том, что близок к исчерпанию потенциал этих взаимных дипломатический ударов. Опять же невозможно себе представить закрытие посольств, соответственно, невозможно себе представить отзыв посла, это не тот случай».

США с 23 августа приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением числа сотрудников.