Принцесса Диана знала о своей смерти в страшной автокатастрофе

По некоторой информации, принцесса Диана на момент аварии была беременна.

20 лет назад мир потрясла новость — в Париже, в автокатастрофе погибла принцесса Диана. Ее любили миллионы людей, не только в Британии, но и во всем мире. До сих пор не утихают споры о возможных причинах трагедии.

Продолжают появляются новые факты, ставящие под сомнение официальную версию. Недавно была опубликована записка, написанная самой Дианой. Оказалось, что незадолго до смерти она написала неизвестному адресату, что скоро попадет в аварию.

«Мой муж планирует инцидент с моей машиной. Отказ тормозов. В результате аварии я должна получить серьезную травму головы», — говорится в записке.

По некоторой информации, принцесса Диана на момент аварии была беременна. Однако найти прямое подтверждение этим данным очень сложно.