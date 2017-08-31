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Госдеп: США выполнили все требования по сокращению дипмиссии в России
Об этом сообщил Госдепартамент США, передает Reuters.
"Соединенные Штаты полностью выполнили требования правительства Российской Федерации по сокращению нашей дипломатической миссии в России. Мы считаем, что это решение было необоснованным и причиняющим ущерб отношениям между двумя странами", — говорится в сообщении ведомства.
Также Госдеп заявил, что США закрывают генконсульство России в Сан-Франциско.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США до сих пор не предоставили Москве данные о численности дипмиссии в России.
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