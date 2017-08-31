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России оставят здания после закрытия консульства в Сан-Франциско
Высокопоставленный представитель американской администрации заявила, что закрытые в американском Сан-Франциско российские консульские здания останутся в собственности России.
«Что касается самих зданий: Россия, по-прежнему, является их собственником. Но дипломатическая деятельность в них не допускается. Со стороны США будет гарантирована защита этой собственности», — приводит РИА Новости её слова.
При этом она добавила, что российской стороне придётся отказаться от договора аренды на одно из зданий дипмиссии.
31 августа в Госдепе заявили, что США требуют до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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