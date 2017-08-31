России оставят здания после закрытия консульства в Сан-Франциско

Высокопоставленный представитель американской администрации заявила, что закрытые в американском Сан-Франциско российские консульские здания останутся в собственности России.





«Что касается самих зданий: Россия, по-прежнему, является их собственником. Но дипломатическая деятельность в них не допускается. Со стороны США будет гарантирована защита этой собственности», — приводит РИА Новости её слова.

При этом она добавила, что российской стороне придётся отказаться от договора аренды на одно из зданий дипмиссии.

