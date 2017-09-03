Власти ФРГ начали готовиться к возможной катастрофе на бельгийской АЭС

В городе Ахен, расположенном в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, началась бесплатная раздача таблеток йода населению, живущему в радиусе ста километров от самой крупной бельгийской АЭС Тианж. Местные власти решили обезопасить граждан от последствий возможной техногенной катастрофы после предупреждений экспертов о возможности ЧП на станции.

Хотя давно известно, что АЭС Тианж не соответствует требованиям безопасности, до сих пор никаких мер на случай катастрофы власти не предпринимали.



Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия сомневается, что в случае ЧП удастся своевременно распределить медикаменты, защищающие от негативных последствий облучения. Поэтому в срочном порядке они заказали 21 миллион таблеток йода. В 2003 году бельгийское правительство приняло решение отключить АЭС Тианж в 2015 году. Однако в 2012 году Бельгия продлила эксплуатацию атомной станции до 2025 года, опасаясь проблем в снабжении энергией. В 2015 году концерн Electrabel сообщил об образовании тысяч новых трещин в корпусе реакторного блока.