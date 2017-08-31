Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом

Президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Черное, превратив Крым в остров. Соответствующая петиция зарегистрирована на официальном портале главы государства.

«Всего придется прорыть около пяти километров, чтобы порт Мариуполя мог отправлять торговые корабли без задержек из-за строительства Керченского моста», — отмечает автор обращения.

Для связи с Крымом инициатор петиции предлагает установить мост в районе Чонгара. «Это будет прорыв для азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест», — говорится в обращении.

22 августа министерство Украины по делам беженцев выразило опасение, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя из-за ограничений судоходства. По мнению экспертов ведомства, «установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью».

Ранее в том же месяце Киев направил Москве ноту протеста в связи с ограничениями судоходства в Керченском проливе. Принятые российскими строителями меры связаны с тем, что на вторую половину августа и сентябрь запланирована установка арочных пролетных строений.

Крымский мост соединит берега Крыма и Краснодарского края. Общая длина данного сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В июне сообщалось, что работы по строительству выполнены более чем на 50 процентов.