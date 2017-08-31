«Недоджавелин»: эксперт рассказал о новом украинском ракетном комплексе

Новый украинский ракетный комплекс, который СМИ поспешили сравнить с американским Javelin на деле более всего напоминает разработку из прошлого века.

Представленный концерном «Укроборонпром» легкий переносной комплекс «Корсар» уступает по характеристикам как американскому Javelin, так и российскому «Корнету», считает военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Сравнение с американским переносным противотанковым ракетным комплексом Javelin правомерно только в плане дальности пуска, но не траектории полета ракеты. Также под вопросом остается то, использован ли в комплексе принцип " выстрелил и забыл". Если это не реализовано, то это разработка из прошлого века», — сказал Дрозденко.

Он также подчеркнул, что у российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет» дальность поражения целей составляет около 5,5 км днем и 3,5 км ночью.

«Также сомнительным является возможность вести эффективную стрельбу «с плеча». Если необходимо держать марку на цели, любое неловкое движение приведет к промаху. Но главный вопрос заключается в том, зачем Украина так настойчиво просит у США о поставках Javelin, если они создали свой " аналог" этого оружия», — сказал эксперт.

Сообщение о принятии на вооружение комплекса «Корсар» появилось на сайте концерна «Укроборонпром» 28 августа.

«" Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит в низко энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, одной из особенностей комплекса является возможность вести огонь «с плеча», однако для удобства использования бойцы могут использовать станок.

Ранее кандидат на должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти выступил с предложением поставить Украине комплексы Javelin.