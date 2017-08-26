Певица устроила откровенную фотосессию у мемориала жертвам Холокоста

Австралийская певица и актриса румынского происхождения Ксоня (Xonia) опубликовала на своей странице в Instagram откровенные снимки, сделанные возле мемориала жертвам Холокоста в Бухаресте.

Для фотосессии она надела короткий облегающий комбинезон и высокие сапоги на каблуках.

Как отмечает Express, интернет-пользователи раскритиковали Ксоню за выбор места для фотосъемки и за ее наряд. Подписчики поинтересовались у певицы, «понимала ли она, что это мемориал евреям, убитым в нацистских лагерях смерти».

Публикация от Xonia (@xonia) Авг 26 2017 в 11:04 PDT

«Эти люди были убиты в газовых камерах, и вы выбрали памятник, который увековечивает их, чтобы показать там свой зад?! Очень уродливо», — написал один из комментаторов.

Многие также задались вопросом, почему охрана, которая круглосуточно находится у мемориала, позволила ей сниматься там.

Ксоня не ответила критикам и фотографии она удалять не стала. По данным Express, она планирует использовать один из снимков в качестве обложки своего нового альбома.

Газета отмечает, что любая коммерческая деятельность в Бухарестском мемориале жертв Холокоста, включая фото— и видеосъемку, должна быть одобрена Институтом изучения холокоста.

Ксоня родилась в Румынии, она имеет австралийское и румынское гражданства.

Мемориал жертвам Холокоста в Бухаресте был открыт в 2009 году в память о трехстах тысячах человек, погибших в Румынии в период с 1937-го по 1944 год.