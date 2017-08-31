Обзор зарубежных СМИ: почему Москва закрыла Керченский пролив

Кто выиграет схватку: Т-90 или Abrams?





Созданный в 1970-е годы боевой танк «Абрамс» составляет основу бронетанковых войск США уже 35 лет. За эти годы его неоднократно модернизировали. The National Interest попытался выяснить, кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams.

Очередной грозной боевой машиной России стал Т-90. У Т-90 новая многослойная броня, комплекс активной защиты и комплект радиоэлектронного подавления. На танке оставили стандартную 125-миллиметровую пушку. В целом это весьма грозная машина, существенно превосходящая все предыдущие российские танки, пишет издание. Но если сравнивать его с M1A2, то у американского танка более совершенная конструкция, считает автор статьи. В танковом сражении преимущества М1 заключаются в его современной системе приборов обнаружения и управления огнем, в постоянной совершенствуемой броне из сплава обедненного урана и в ударной силе бронебойных оперенных подкалиберных снарядов M829 с отделяющимся поддоном. Однако танк США намного дороже.



Украинцев обложат налогами за помощь родителям



Фискальные органы еще сильнее ужесточили контроль за кошельками украинцев. Теперь даже за незначительный долг по налогам или другую провинность ГФС может подать в суд и наложить арест на имущество, пишут «Вести-Украина».





Юристы подтверждают, что сейчас налоговики идут на различные уловки, чтобы наполнить дырявый бюджет. На людей и бизнес накладывают штрафы за неуплату налогов или просроченную подачу деклараций. «Что касается физлиц, то эксперты подтверждают: государство старательно мониторит долги или движение средств на банковских счетах. И если, к примеру, на пенсионную или зарплатную карточку пришли какие-то деньги, которые не являются зарплатой или пенсией, будьте готовы, что о них спросят. К примеру, если дети переводят пожилым родителям каждый месяц по 1000 грн, то это будет считаться доходом», — говорит адвокат Иван Либерман.

Готовы ли США к ядерной атаке?





Перехват несущейся по воздуху сверхзвуковой баллистической ракеты не так прост, отмечает The New York Times . Система, защищающая континентальную часть США, называется Наземной системой противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD). Автор статьи считает, что волшебным щитом GMD считать не стоит, однако на данный момент другой защиты у США нет.

В GMD входят от 36 до 44 перехватчиков на Аляске и в Калифорнии. При этом с 1999 года в ходе 18 испытательных запусков ракеты-мишени были сбиты только 10 раз. Дело в том, что система предназначена для уничтожения МБР, которые летят намного выше и быстрее ракет с меньшей дальностью. Задача усложняется еще и шквалом осколков, возникающим в момент отделения боеголовки от ракеты. Отличить боеголовку от осколков в облаке целей весьма проблематично.



Как США может надавить на Россию



Москва закрыла Керченский пролив для всех судов, кроме российских, по техническим причинам. Закрытие пролива означает сокращение возможностей для двух важных украинских портовых городов — Мариуполя и Бердянска, а также является косвенным ударом по Вашингтону, пишет Atlantic Council.



Теперь Вашингтон должен отправить военные корабли ВМС США в Азовское море через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку, считает автор материала. НАТО , по его мнению, должен сделать то же самое. Другой способ надавить на Россию — это передать Украине оборонительное вооружение.

Трамп за 30 лет не понял, как вести дела в России

Дональд Трамп не смог наладить бизнес в России, хотя у него были отличные возможности стать владельцем московской недвижимости, пишет Bloomberg . «Унизительная история» деловых операций Трампа в России длится 30 лет, что доказывает — он так и не понял, как вести бизнес с русскими, считает автор.