МИД Белоруссии указал Киеву на недопустимость угроз

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало украинского дипломата Валерия Джигуна после заявлений замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елены Зеркаль о непартнерском поведении Минска. Об этом говорится в публикации, размещенной на сайте МИД Белоруссии.

«Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа 2017 года», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что на высшем уровне было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле Украины и Белоруссии. «Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами», — говорится в публикации.

31 августа замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Белоруссия на словах является партнером Киева, «а на самом деле действует совсем по-другому». «На самом деле по Беларуси, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас», — отметила она. По ее словам, одной из проблем является намерение Белоруссии вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО).