Существует возможность проведения шестого ядерного взрыва - минобороны Южной Кореи

Министерство обороны Южной Кореи представило парламенту страны доклад, в котором говорится, что ракета КНДР преодолела лишь половину своей максимальной дальности полета, и существует возможность дальнейших провокаций. Также в ведомстве не исключили возможность шестого ядерного взрыва.

Существует возможность стратегической провокации, включая дополнительные пуски баллистических ракет, а также проведение шестого ядерного взрыва, — говорится в документе министерства. В докладе говорится, что пуск ракеты был произведен под правильным углом, но только на половину максимального радиуса действия ракеты такого класса.

По мнению южнокорейских военных, ракета Хвансон-12 может преодолеть до пяти тысяч километров. Испытания Хвасон-12 баллистической ракеты средней дальности были проведены в ночь на 29 августа. Пролетев 2,7 тысячи километров, ракета упала в Тихом океане к востоку от острова Хоккайдо. Высота ее траектории достигала 550 км.