В Нью-Йорке разрушили памятник Колумбу

Вандалы повредили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в нью-йоркском городском парке Йонкерс, передает телеканал News 12.

Статуя размером 60 сантиметров, изготовленная из гипса, была сбита с пьедестала и расколота. Передняя часть скульптуры была обнаружена у основания памятника, а задняя часть — на вершине холма.

По словам местных жителей, статуя подверглась нападению вандалов вечером в субботу, 26 августа.

По словам комиссара полиции Чарльза Гарднера, статую, вероятно, разрушили дети. Вместе с тем планируется провести тщательное расследование.

Первоначальная бронзовая статуя Колумба была украдена 12 лет назад.