Как отмечает газета, карьера Пашинина в российском кино началась с 8-серийного фильма «Провинциалы». Сценаристом картины был Виктор Мережко. Он предложил Пашинину креститься и стал его крестным отцом.



«Я спросил однажды: «Ты же русский?», он ответил: «Русский!». Тогда я спросил: «Почему крестика нет? Он оказался некрещеным. Мы пошли в церковь на Речном вокзале, и батюшка, ныне покойный, совершил обряды, и он стал моим крестным сыном», — рассказал Мережко.



Он подчеркнул, что молодой человек никогда не рассказывал ему, что он родом с Украины. Пашинин заявлял, что его родина — Дальний Восток.



По словам режиссера, Пашинин был «глуповатый, недалекий, легкомысленный, дурачок немножко во всех смыслах». Мережко отметил, что у молодого человека было много «коротких, случайных романов».

Режиссер отметил, что однажды Пашинин «бестактным образом попросил дать его девушке 15 тысяч рублей». «Я его послал резко, и мы долго не созванивались. А потом, в 2013-м, я встретил его в „Сапсане“, он вспомнил, что я его крестный отец, сказал, что собирается жениться», — рассказал он. Однако через некоторое время, по словам Мережко, началась история с Украиной.



«Он был нормальным, кроме этого бесстыдного поступка с деньгами. То ли там наркотики, то ли он вообще идиот полный», — отметил Мережко.



Режиссер выразил опасения, что Пашинина могут «пристрелить». «Играть русских патриотов, офицеров и, по сути, проклясть русских людей. Он сделал столько неадекватных заявлений о том, что готов расстреливать русских солдат в Донбассе и вообще Россию готов взорвать! Такие вещи не прощаются. Думаю, что его пуля догонит, к сожалению. < …> Его выследят, и снайпер посадит на мушку», — заключил Мережко, добавив, что ему «больно и отвратительно».



На прошлой неделе стало известно, что Пашинин присоединился к украинской армии в качестве добровольца. Позже он заявил, что «не выполняет долг, а ловит кайф» во время вооруженных действий в Донбассе.