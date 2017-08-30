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Киев поставил Москве условия из-за похищенной журналистки
Фото: ВКонтакте
На Украине предложили обменять задержанную российскую журналистку Анну Курбатову на украинских граждан, задержанных в России. С такой инициативой выступил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в своём аккаунте в Facebook.
«Итак, пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена с территории Украины с последующим запретом въезда из-за антиукраинской деятельности. Это всё. Хотя ради справедливости, может, и стоило бы задержать и использовать для обмена на наших заложников. В частности, Вадима Сущенко или инвалида детства украинца Павла Гриба», — написал Шкиряк.
30 августа сотрудница Первого канала Анна Курбатова была похищена в центре Киева двумя мужчинами. Девушку затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что её похитили сотрудники Службы безопасности Украины. В настоящий момент в ведомстве готовят необходимые документы для её депортации в Россию. Журналистка регулярно освещала события на Украине. Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.
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