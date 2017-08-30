Киев поставил Москве условия из-за похищенной журналистки



На Украине предложили обменять задержанную российскую журналистку Анну Курбатову на украинских граждан, задержанных в России. С такой инициативой выступил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в своём аккаунте в Facebook.

«Итак, пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена с территории Украины с последующим запретом въезда из-за антиукраинской деятельности. Это всё. Хотя ради справедливости, может, и стоило бы задержать и использовать для обмена на наших заложников. В частности, Вадима Сущенко или инвалида детства украинца Павла Гриба», — написал Шкиряк.

