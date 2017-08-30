Коалиция обвинила Россию и Сирию в том, что они не борются с ИГ*

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой " Исламское государство*" (запрещена в РФ) назвала " пустыми" заявления властей Сирии и России о борьбе с террористами из-за договоренностей об их перемещении на восток страны.



Ранее стало известно, что сирийские военные одобрили сделку с участием ливанского движения " Хезболлах" по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ* на восток Сирии.



" Коалиция не была стороной какого-либо соглашения между ливанским " Хезболлах" , сирийским режимом и ИГ*. Слова России и сил, поддерживающих режим, о борьбе с ИГ* являются пустыми, когда они заключают сделки с террористами и позволяют им перемещаться транзитом через подконтрольную им территорию" , — говорится в заявлении коалиции.



" ИГ* — это глобальная угроза, и перемещение террористов из одного места в другое, чтобы кто-то другой имел с ними дело, не является долгосрочным решением. Это еще одно доказательство необходимости военных действий коалиции по разгрому ИГ*" , — отмечается в заявлении.



В коалиции также отметили, что ее силы не наносили ударов по конвою ИГ*, но она разрушила дорогу между населенными пунктами Хамайма и Абу-Камаль, чтобы " предотвратить передвижение боевиков ИГ* на границу с Ираком" , где действуют союзные коалиции иракские силы. При этом отмечается, что удары все-таки были нанесены по " отдельным автомобилям и боевикам, которых четко идентифицировали как ИГ*".



Ранее официальный Дамаск не раз обвинял коалицию в том, что ее силы " выдавливают" боевиков ИГ* из Ирака на территорию Сирии, а также в том, что коалиция не борется с ИГ* в Сирии и мешает властям страны делать это.



" Зачистка" Ливана от ИГ*



Операция в Каламуне велась сирийскими военными и " Хезболлах" на протяжении последней недели. Ранее сообщалось о начале перемирия в этом районе с 7.00 мск 27 августа. Соглашение было достигнуто после успехов армии и " Хезболлах" в боях с террористами, которые попали в окружение. В восточном регионе Сирии, куда должны отправиться террористы, находится ряд контролируемых ИГ* районов, в частности в провинции Дейр-эз-Зор.



Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и " Хезболлах".



Бойцы " Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.



Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.



В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ* и " Джебхат ан-Нусрой*" (обе запрещены в РФ).





Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

*Запрещенные в России террористические организации

