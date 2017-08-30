Главные события среды

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Россиян начнут лишать прав на новом основании
РИА Новости
Водителей предлагают лишать прав при обнаружении в крови алкоголя. Соответствующую инициативу министерства внутренних дел одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.
Из-за " Пока все дома" разгорается новый скандал
РИА Новости
На канале " Россия-1" заявленная программа может не выйти. Хотя и стоит в эфирной сетке.
Захарченко заподозрили в новом тяжком преступлении
РИА Новости
Правоохранительные органы начали расследование нового коррупционного эпизода в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко.
Падение цен в России побило рекорд
РИА Новости
За неделю с 22 по 28 августа потребительские цены в России опустились на 0,2 процента, свидетельствуют материалы Росстата.
Похищенную российскую журналистку принудительно вернут в РФ
Украинские власти выдворят журналистку Первого канала Анну Курбатову из страны.
Стали известны подробности стрельбы с участием Джабраилова
Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле, возмутившись, что заказанный в номер ужин ему принесла уборщица, а не официант.
Названа богатейшая семья в России
РИА Новости
Российский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей, первую строчку в котором в третий раз заняла семья Гуцериевых с совокупным состоянием в 9,91 миллиарда долларов.
Для Путина разработали план повышения производительности труда
ТАСС
Минэкономики России подготовило план по повышению производительности труда, который может стать частью предвыборной программы президента Владимира Путина.
Россиянка ранена в Таиланде
РИА Новости
В провинции Пхукет в Таиланде преступники ранили россиянку во время ограбления. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на представителей полиции.
В деле ожидающей казни россиянки случился новый поворот
Во Вьетнаме отложили на неопределенный срок начало судебного процесса по делу россиянки Марии Дапирки, которую обвиняют в контрабанде наркотиков.
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