Главные события среды

Россиян начнут лишать прав на новом основании

РИА Новости

Водителей предлагают лишать прав при обнаружении в крови алкоголя. Соответствующую инициативу министерства внутренних дел одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Из-за " Пока все дома" разгорается новый скандал

РИА Новости

На канале " Россия-1" заявленная программа может не выйти. Хотя и стоит в эфирной сетке.

Захарченко заподозрили в новом тяжком преступлении

РИА Новости

Правоохранительные органы начали расследование нового коррупционного эпизода в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко.

Падение цен в России побило рекорд

РИА Новости

За неделю с 22 по 28 августа потребительские цены в России опустились на 0,2 процента, свидетельствуют материалы Росстата

Похищенную российскую журналистку принудительно вернут в РФ

Украинские власти выдворят журналистку Первого канала Анну Курбатову из страны.

Стали известны подробности стрельбы с участием Джабраилова

Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле, возмутившись, что заказанный в номер ужин ему принесла уборщица, а не официант.

Названа богатейшая семья в России

РИА Новости

Российский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей, первую строчку в котором в третий раз заняла семья Гуцериевых с совокупным состоянием в 9,91 миллиарда долларов.

Для Путина разработали план повышения производительности труда

ТАСС

Минэкономики России подготовило план по повышению производительности труда, который может стать частью предвыборной программы президента Владимира Путина.

Россиянка ранена в Таиланде

РИА Новости

В провинции Пхукет в Таиланде преступники ранили россиянку во время ограбления. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на представителей полиции.

В деле ожидающей казни россиянки случился новый поворот