Британские СМИ сравнили Крымский мост с Биг-Беном

Британский таблоид The Daily Mail сравнил высоту, арки Крымского моста в Керченском проливе и высоту часовой башни Вестминстерского дворца, более известной как Биг-Бен.

«Стоя на высоте 35 метров над водой, самая высокая точка арки выше башни Биг-Бен», — отмечает издание, подчеркивая, что вес элемента моста составляет более 6 тыс. тонн.

Напомним, ранее строители завершили работы по установке в проектное положение железнодорожную арку Крымского моста. Конструкция на фарватерных опорах на высоте, при этом окончательный монтаж опор займет еще три недели.