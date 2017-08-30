Похищенную российскую журналистку принудительно вернут в РФ

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством. На данный момент происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения» — заявила Гитлянская.



30 августа Курбатова была похищена в центре Киева двумя мужчинами. Девушку затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Журналистка регулярно освещала события на Украине. Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.