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Советник Авакова пообещал расстрелять Тимошенко
Украинский политик Илья Кива пообещал «расстрелять» Юлию Тимошенко и всех, кто приедет встречать бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили на границу с Польшей. Слова советника министра внутренних дел Украины передаёт портал «Страна.ua».
«Рух новых сил» (партия Саакашвили. — прим. Рамблер) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать «Мишка-Майдан». Буду расстреливать на месте всех этих …, кто будет причастен к нарушению государственной границы… А именно: Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семёна Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne, и прочих российских агентов», — заявил Кива.
21 августа лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко попросил пограничников расстрелять Михаила Саакашвили в случае, если политик попытается прорваться через украинско-польскую границу. Бывший губернатор Одесской области планирует вернуться на Украину из Польши 10 сентября через пропускной пункт Краковец.
26 июля президент Украины Пётр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили. Официальной причиной лишения гражданства стало сокрытие Саакашвили своей судимости. Политик получил украинский паспорт 30 мая 2015 году. В тот же день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал до 7 ноября 2016 года. Политик обвинил Порошенко в коррупции и в покровительстве преступным кланам. На Украине Саакашвили основал партию «Движение новых сил». В Грузии политика заочно арестовали по обвинению в растрате 5 миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы по четырём уголовным делам. Пост главы Грузии политик занимал с 25 января 2004 по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.
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