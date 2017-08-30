СБУ прокомментировала данные о похищении в Киеве журналистки Первого

По информации Первого, Курбатову похитили 30 августа в центре украинской столицы недалеко от ее дома, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Связи с ней нет. «По нашим данным, Курбатову задержали сотрудники СБУ», — сказала ведущая телеканала.

В августе журналистка выпустила ряд сюжетов, касающихся ситуации на Украине. Так, она вела репортаж, посвященный Дню независимости страны и военному параду в Киеве с участием солдат НАТО . В своем сюжете Курбатова назвала этот день для многих украинцев грустным праздником, указав, что в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, сама страна находится в экономическом кризисе, а уровень зарплат граждан снижается. Через несколько дней ее внесли в базу данных «Миротворца», обвинив в антиукраинской пропаганде.