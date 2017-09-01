В генконсульстве РФ в Сан-Франциско проведут обыск



Американские спецслужбы проведут обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско и в квартирах его сотрудников. С таким заявлением выступила

Американские спецслужбы проведут обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско и в квартирах его сотрудников. С таким заявлением выступила Мария Захарова . Слова официального представители МИД РФ передаёт РИА Новости

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения», — заявила Захарова.



Захарова добавила, что действия американских властей напрямую угрожают безопасности российских граждан. Требования Вашингтона представитель ведомства назвала «грубейшим нарушением международного права».





31 августа американские власти потребовали Россию к 2 сентября Совета Федерации Владимир Джабаров предложил сократить число сотрудников американской дипмиссии в России. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США вступили с Россией в «горячую фазу дипломатической войны». 28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена с 1 сентября только в Москве. ">закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. В качестве ответной меры первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил сократить число сотрудников американской дипмиссии в России. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США вступили с Россией в «горячую фазу дипломатической войны».