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В Сирии силы коалиции США вступили в перестрелку с протурецкими повстанцами
Силы коалиции во главе с США в районе сирийского города Манбидж попали под обстрел протурецких повстанцев и открыли ответный огонь, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.
" Наши силы были обстреляны, они открыли ответный огонь, а затем укрылись в безопасном месте" , — заявил военный, слова которого приводит агентство Рейтер.
По словам Диллона, коалиция предупредила Турцию о " недопустимости" действий повстанцев, которых поддерживает Анкара.
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