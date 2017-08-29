Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация на рынке сжиженного газа в стране, цены на который резко выросли в последние недели, является «диверсией против Украины», сообщает пресс-служба украинского кабмина

"Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит… Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя — рядовых граждан", — приводит слова Гройсмана пресс-служба правительства.

Кроме того, премьер поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету (АКМУ), фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке и определить причины бесконтрольного повышения цен на газ, а также принять меры по снижению стоимости.

"Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию — сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, каковы источники поставок топлива — и эту статистику я положу на стол президенту Украины… А сейчас должны достичь четкой договоренности с участниками — они должны принять меры по минимизации цены в ближайшие недели", — заключил он.

В начале августа сообщалось, что прокачка газа в обход Украины по немецкому газопроводу OPAL, являющемуся восточным отводом «Северного потока», выросла на четверть.